Marciano Vink: 'Dit geeft voor mij alleen maar aan dat er totaal niet is gescout op wat Ajax nodig heeft'

Marciano Vink is vooralsnog niet onder de indruk van . De Engelsman maakte in de afgelopen transferwindow voor een miljoenenbedrag de overstap van Middlesbrough naar Ajax en draagt zelfs nummer 10, maar hij heeft het zichtbaar moeilijk in zijn eerste weken op Nederlandse bodem. Vink vraagt zich af of Akpom überhaupt is gescout.

Ajax ging afgelopen zomer op zoek naar een concurrent voor Brian Brobbey en leek die te hebben gevonden in Akpom. De Engelsman kroonde zich in het voorbije seizoen tot topscorer van het Championship. Bij Ajax lijkt men echter niet helemaal te weten op welke positie hij nou het beste tot zijn recht komt. Akpom viel bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard in als spits, was op bezoek bij FC Twente de rechtsbuiten en stond in het tweede deel van De Klassieker tegen Feyenoord naast Brobbey in de punt.

Met Akpom binnen de lijnen hoopte Ajax nog wat uit te kunnen richten tegen de aartsrivaal, maar het werd ook in het restant van de afgelopen zondag gestaakte Klassieker een kansloze bedoening. Daar kon Akpom geen verandering in brengen. “Akpom is… Het is makkelijk om hem nu af te branden. Hij stond erin, had wat ongelukkige aannames. Maar het is wel een overgang, van Dusan Tadic met nummer 10 naar Akpom met nummer 10”, zei ESPN-presentator Milan van Dongen woensdagmiddag in een lege Johan Cruijff ArenA.

“Ik denk dat het nog een keuze is geweest van Mislintat om nummer 10 aan hem te geven”, reageerde Vink. De analist heeft nog geen hoge pet op van de Engelsman. “Dit geeft voor mij alleen maar aan dat er totaal niet is gescout op wat Ajax nodig heeft. Hij heeft in het Championship één seizoen furore gemaakt. Is dat eenzelfde rol die hij bij Ajax zou kunnen vervullen en is dat een speler die ze kunnen gebruiken? Ik moet eerlijk zeggen: hij heeft heel weinig minuten gemaakt. Hij speelt niet in Jong. Het is alleen trainen, maar de keren dat hij opgeroepen wordt, kwam hij op mij ongelukkig over”, aldus de oud-Ajacied. Om over een vergelijking met Tadic nog maar te zwijgen. “In de verste verte niet”, was Vink duidelijk.