Mario Been heeft een nieuwe look: ESPN-analist verliest weddenschap en is totaal onherkenbaar

Door de ontwikkelingen bij Nederland - Griekenland is het veel mensen zeer waarschijnlijk ontgaan, maar Mario Been heeft een nieuwe haircut. Of beter gezegd: hij heeft helemaal geen haar meer op zijn hoofd. De oud-trainer van onder meer Feyenoord en NEC deelde donderdagavond op zijn Instagram een foto van zijn nieuwe look. Been zou een weddenschap hebben verloren.

Dat is wel even wennen voor de mensen die elk weekend voor de buis gekluisterd zitten. Been maakt al jaren onderdeel uit van het ESPN-team. Hij verzorgt analyses bij wedstrijden in de Eredivisie en schuift ook regelmatig aan bij de Eretribune. Schrik dus niet als je volgende week, als de Eredivisie weer wordt hervat, je televisie aanzet… Dan zal hoogstwaarschijnlijk ook meteen blijken of Been voorlopig daadwerkelijk zónder haar door het leven gaat, óf dat dit een vroege 1 aprilgrap is.