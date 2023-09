Maurice Steijn las geruchten zelf op internet: 'Wat moet ik daar van vinden?'

Maurice Steijn weet niets van een vermeend gesprek tussen Sven Mislintat en Jan van Halst. Eerstgenoemde zou bij zijn interim algemeen directeur hebben gevraagd of hij de hoofdtrainer van Ajax mocht ontslaan. Van Halst werkte daar niet aan mee en Steijn bleek dus niet op de hoogte.

"Daar is mij niets van bekend", vertelde Steijn woensdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Olympique Marseille. "Ik heb dat dinsdag moeten lezen op internet. Wat moet ik daar van vinden? Ik kreeg net de vraag of ik goed geslapen had. Als ik van alles wat op internet staat iets moet vinden, kom ik niet meer toe aan goede nachtrust. Dit soort berichten leiden af, dat is het vervelende. We zijn keihard aan het werk voor een Ajax-waardig resultaat. Dan helpen dit soort niet dingen mee."

Steijn kreeg op het perspraatje ook de vraag of hij spijt heeft van zijn keuze voor Ajax. "Ik heb een mooie club achtergelaten voor een geweldig mooie club. Ik ben er trots op dat ik trainer mag zijn van de mooiste en grootste club van Nederland. Ik ben trots op de jongens die, ondanks dat het soms tegenzit, keihard met elkaar aan de slag zijn om er het beste van te maken. Ik hoop dat we heel snel het Ajax gaan zien waar het publiek recht op heeft. Dat is het belangrijkste. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze."

Ajax is dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Na vier wedstrijden staat de teller pas op vijf punten. Het gat met koploper en rivaal PSV is zodoende al zeven punten. Aanstaande zondag (14.30 uur) staat De Klassieker tegen Feyenoord op het programma in de Johan Cruijff ArenA. Eerst worden de pijlen door de ploeg van Steijn echter gericht op de Europa League. Donderdagavond (21.00 uur) wordt de groepsfase geopend met een thuiswedstrijd tegen Marseille.