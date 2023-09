Maurice Steijn moet serieus vrezen: 'Hij is nauwelijks meer te handhaven'

Maurice Steijn zit op de wip bij Ajax, zo valt te lezen in het Algemeen Dagblad. De 49-jarige trainer is volgens de krant ‘nauwelijks meer te handhaven’. Met Steijn als trainer veroverde Ajax slechts vijf punten in vijf Eredivisie-wedstrijden (inclusief de gestaakte Klassieker). Het spel van de Amsterdammers laat bovendien te wensen over.

Ajax nam zondagavond afscheid van Mislintat, waarmee Steijn vooralsnog de dans ontspringt. “Het voetbal is onder de door Mislintat aangestelde Hagenaar zo hemeltergend slecht geworden, dat je je afvraagt hoe je het voor elkaar krijgt, met een selectie die weliswaar rammelt, maar waarvan de meeste spelers kwalitatief toch echt veel beter zijn dan bij een doorsnee Nederlandse club”, wordt er kritisch gekeken naar het functioneren van Steijn.

Het Algemeen Dagblad stelt dat Steijn via de media verbeteren zijn eigen positie tracht te beschermen. “Maar hij voerde zijn persoonlijke oorlog met Mislintat de voorbije weken zo opzichtig en ordinair ten koste van het clubbelang, dat ook hij haast niet meer te handhaven is. Steijn ontkende het na de Klassieker, maar zelfs uit zijn wissels en keuzes zijn statements af te lezen. De ene na de andere aankoop van Mislintat werd tegen Feyenoord gepasseerd of vroeg gewisseld.”

Ook Valentijn Driessen denkt Steijn serieus moet vrezen voor zijn baan. “Alleen snelle prestaties kunnen hem in het zadel houden. Dan zal hij de defensieve organisatie in zijn elftal snel op orde moeten krijgen, want die houdt nu gelijke tred met de puinhoop binnen de totale Ajax-organisatie en leidt tot een karrenvracht aan tegendoelpunten”, schrijft hij in zijn column in het De Telegraaf.