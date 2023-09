Maurice Steijn reageert voor het eerst op berichtgeving over Sven Mislintat en Borna Sosa

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft woensdagmiddag op de persconferentie naar aanleiding van het Europa League-duel met Olympique Marseille van donderdagavond gereageerd op het onderzoek van de NOS. Daaruit bleek dinsdagavond dat Ajax op de Kroatische vleugelverdediger op de laatste dag van de transferwindow via een Duits zaakwaarnemerskantoor naar Amsterdam heeft gehaald. Dat kantoor heeft aandelen in het scoutingsbedrijf van Sven Mislintat, de technisch directeur van Ajax.

“Het enige wat ik dacht is dat dit ons afleidt van hetgeen waar we sinds FC Twente-uit mee bezig zijn, en dat is de voorbereiding op de wedstrijd tegen Marseille”, reageerde Steijn in de Johan Cruijff ArenA op de vraag waarvan iedereen wist dat die gesteld zou worden. Steijn vertelde vervolgens dat hij Mislintat woensdag wel even heeft gezien, maar dat zij elkaar niet hebben gesproken. De hoofdtrainer ging wél in gesprek met Sosa. De Kroaat maakte op Deadline Day de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. “Naar aanleiding van dat bericht, en dat vind ik eigenlijk belangrijker, heb ik Sosa naar binnen geroepen en gevraagd wat hij ervan heeft meegekregen.”

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf meldde dinsdagavond, niet heel lang na de berichtgeving door de NOS, dat Mislintat Sosa ‘met klem’ heeft geadviseerd om op de slotdag van de zomerse transferwindow in zee te gaan met een ‘bevriende makelaar’ van de Duitser. “Uiteraard heeft hij het een en ander meegekregen. Het belangrijkste voor mij is dat hij er goed in zit, dat hij klaar is om te spelen morgen en dat wij hem gewoon een prima speler vinden. Dat is waar het om gaat”, stelde Steijn. “Hij deed er ogenschijnlijk redelijk rustig onder, maar hij is ook wel een ervaren prof. Hij is een international van Kroatië. Ik kan me voorstellen dat het iets met hem doet, maar nogmaals: hij heeft getraind vanmorgen en deed dat prima. Hij gaat ook gewoon spelen morgen."