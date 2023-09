Maurice Steijn schept waanzinnig hoge verwachtingen: 'Hij is enorm goed, een onbetwiste basisspeler'

Josip Sutalo is zondagmiddag de aanvoerder van Ajax in het duel tegen Fortuna Sittard, wat een hoop zegt over de manier waarop hij binnen is gekomen bij de Amsterdammers. Trainer Maurice Steijn lichtte zijn keuze voorafgaand aan de wedstrijd toe en liet voornamelijk blijken enorm enthousiast te zijn over de kwaliteiten van de Kroatische centrumverdediger.

"Hij is gewoon een hele goede speler", gaf de Haagse oefenmeester voorafgaand aan het duel in Limburg aan in gesprek met ESPN. "We hebben lang op hem moeten wachten, omdat hij ook nog eerst met Dinamo Zagreb Champions League moest spelen. maar hij is een geweldige speler", aldus Steijn, die verwacht dat Sutalo ook uitstekend bij het spel van Ajax zou passen. "Hij is ook een typische Ajax-speler vind ik. Hij heeft snelheid en kan met ruimte in zijn rug spelen."

Dat Sutalo zondagmiddag in Sittard direct de aanvoerdersband om kreeg, was voor veel Ajax-supporters een verrassing: "De eerste aanvoerder is Steven Bergwijn, de tweede is Steven Berghuis en de derde was Davy Klaassen. Die zijn er allemaal niet, dus dan ga je kijken wie er veel ervaring hebben, Dan is hij international en in mijn ogen ook een onbetwiste basisspeler", sloot Steijn af.