Maurice Steijn wekt verbazing: 'Mindset van een laagvlieger, hoe krijg je het je strot uit?'

De uitspraken van Ajax-trainer Maurice Steijn na afloop van het duel tegen Olympique Marseille hebben voor verbazing gezorgd. De Haagse oefenmeester gaf aan dat hij donderdagavond een geweldig Ajax had gezien, maar veel Ajax-supporters vinden dat de lat bij de trainer veel te laag ligt.

"We hebben 3-3 gespeeld, ik heb een geweldig Ajax gezien en een mooie interactie met het publiek", zei Steijn na afloop van het duel tegenover de aanwezige media. De coach van de Amsterdammers wilde het niet over een crisis hebben: "Ik weet niet waar je het over hebt. We zijn ons bewust waar we staan, nu gaan we richting zondag werken."

Dat Steijn donderdagavond een 'geweldig' Ajax heeft gezien zorgt voor verbazing bij supporters. Op sociale media laten veel Ajacieden weten dat de lat op dit moment veel te laag ligt in Amsterdam: "Dit is een grap toch? Wat is dit!"