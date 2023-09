De samenwerking met Maurice Steijn bevalt vooralsnog uitstekend. De 23-jarige keeper begon het seizoen op de bank, maar kwam door de zware schouderblessure van Gerónimo Rulli al snel onder de lat terecht. Sindsdien krijgt Gorter het vertrouwen van Steijn.

“Met Maurice Steijn heeft Ajax een geweldige trainer in huis gehaald. En nee, ik zeg dit absoluut niet omdat ik nu speel en hij mij het vertrouwen geeft. Want toen ik in het begin van het seizoen op de bank zat, had ik exact dezelfde mening”, zegt Gorter in gesprek met Voetbal International. “Steijn is heel duidelijk in wat hij wil en brengt dit met de rest van de staf ook over op ons. Alleen er is zo veel nieuw bij Ajax, veel spelers zijn pas net aan hun eerste trainingen en wedstrijden bezig bij ons, dus zij moeten zijn visie ook nog eigen maken. Hopelijk gaat dat snel en gaan we bouwen aan een nieuwe succesvolle ploeg.”

In de voorbereiding kregen Gorter en Steijn het enkele keren verbaal met elkaar aan de stok. “Serieus, dat waardeer ik zo in deze trainer. Hij draait nergens omheen, zegt gewoon hoe het is. En we zijn inderdaad al wel een paar keer gebotst tijdens trainingen. Als de bal rolt tijdens een partijspel ben ik gewoon bloedfanatiek, en hij ook. Als ik dan iets vind, als een bal over de lijn is of buitenspel ofzo, dan roep ik dat. Dan laat ik me horen, maar de trainer bepaalt natuurlijk. Als ik dan na de training met de trainer praat, begrijpen we elkaar ook. Dat schept gewoon een band”

Hoewel de twee fel tegen elkaar kunnen zijn, waardeert Gorter zijn trainer. “En andersom voel ik ook dat deze trainer het voor mij opneemt. Hij gaat zijn eigen weg en kiest de spelers die hij het beste vindt.”