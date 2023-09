Mike Verweij laat zich uit over terugkeer Marc Overmars bij Ajax

Marc Overmars zal niet terugkeren naar Ajax, zo verwacht Mike Verweij. De harde kern van Ajax roept al langere tijd om een terugkeer van Overmars en vanwege het vertrek van Sven Mislintat moet de club nu op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken.

Verweij verwacht niet dat Ajax uitkomt bij Overmars, die in februari vertrok bij Ajax en de volgende maand werd aangesteld bij Antwerp FC. De journalist van De Telegraaf zegt in de podcast Kick-Off dat hij door een Belgische krant is opgebeld om het vertrek van Mislintat te duiden. “Ze wilden vooral horen dat Overmars niet teruggaat. Daar zijn ze in België wel een beetje bang voor, maar ik denk dat ze daar niet heel erg bang voor hoeven te zijn. De harde kern riep tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord om Overmars, maar de harde kern heeft nu even geen recht van spreken.”

Verweij denkt dat Overmars zelf ook geen oren heeft naar een terugkeer. “Ik kan me niet voorstellen na, wat hem is overkomen met zijn hart, dat hij nog eens dit wespennest instapt”, verwijst Verweij naar het hartinfarct dat Overmars eind vorig jaar opliep. “Ik denk dat zijn familie daar ook niet om staat te springen. En Ajax moet het ook niet willen. Ik vind wel dat iedereen een tweede kans verdient, maar Ajax heeft ervoor gekozen om het op deze manier te doen. Ze hadden hem ook kunnen schorsen terwijl hij aan zichzelf kon werken en excuses kon maken aan de vrouwen. Dat is allemaal niet gebeurd. Die vrouwen werken er nu nog en hun belangen staan natuurlijk voorop.”

Valentijn Driessen verwacht dat het voor Overmars moeilijk zou worden om te functioneren bij Ajax. “Dan wordt hij natuurlijk ieder uur geconfronteerd met wat er is gebeurd, met de dickpics.”