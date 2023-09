'Nieuwe bestuursraad Ajax krijgt vorm: tweetal met 'Ajax-dna' treedt toe'

In een poging om meer 'Ajax-dna' toe te voegen aan de organisatie, staat Ajax op het punt om twee oud-spelers toe te voegen aan de bestuursraad. Het gaat om Edo Ophof en Pim van Dord, die beiden een jarenlange staat van dienst bij de club hebben.

Het Parool meldt woensdagmiddag dat het tweetal zal worden voorgedragen aan de vereniging. Ajax moest op zoek naar een nieuwe invulling van het orgaan dat 73 procent van de clubaandelen vertegenwoordigt en onder meer belast is met het aanstellen van de leden van de raad van commissarissen. De vorige bestuursraad stapte in mei van dit jaar voltallig op nadat binnen de club grote onrust was ontstaan vanwege het voornemen om de leden van de rvc vanaf nu te betalen voor hun werkzaamheden. In het verleden was dat bij Ajax een onbezoldigde taak.

Ophof stond tussen 1980 en 1988 als speler onder contract bij Ajax. In die periode kwam hij tot 158 wedstrijden in de hoofdmacht (zestien doelpunten) en groeide hij bovendien uit tot international. Met de club werd hij drie keer kampioen van Nederland en won hij in 1987 de Europa Cup II. Toen Ophof tekende bij Ajax, nam de club nét afscheid van Van Dord, die op 27-jarige leeftijd al wegens een blessure. In 1985 keerde hij echter terug als fysiotherapeut, een rol die hij jarenlang zowel bij Ajax als later ook het Nederlands elftal zou bekleden. Tussen 2016 en 2020 fungeerde hij als medisch manager in Amsterdam.

Naast Ophof en Van Dord zullen ook Jon Busink en Sirik Goeman toetreden tot de nieuwe bestuursraad; beiden kwamen als jeugdspeler uit voor Ajax. Daarnaast zullen ook Marjon Eijlers, die betrokken was bij de Ajax-vrouwen als teammanager, advocaat Christian Visser en René Zegerius ('al zestien jaar lid' én de man van VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz) deel uit gaan maken van de nieuwe bestuursraad die zal worden voorgezeten door Ernst Boekhorst. Laatsgenoemde is teammanager van de Nederlandse mannenhockeyploeg én hoofd sponsoring bij ABN-Amro.

Visser en Ophof zullen in eerste instantie niet formeel benoemd worden. Zij zijn "in eerste instantie adviseur van de raad, in afwachting van een statutenwijziging die uitbreiding tot 9 leden mogelijk maakt", zo schrijft Het Parool.