Nóg een tegenvaller voor Ajax-supporters in aanloop naar Marseille-thuis

De supporters van Ajax krijgen op de dag van de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille nóg een teleurstelling te verwerken. De witte vlaggetjes die de laatste jaren steevast klaarliggen op de stoeltjes van de Johan Cruijff ArenA zullen wegens leveringsproblemen tegen de Fransen ontbreken.

Dat meldt Ajax Life donderdagmiddag. "Voor liefhebbers en verzamelaars van de vlaggetjes hebben we slecht nieuws: de vlaggetjes konden niet tijdig in Amsterdam worden afgeleverd, zo begrijpen we van de club. Ze liggen donderdag dus niet op je stoeltje", meldt de website van de supportersvereniging.

Het ontbreken van de vlaggen is misschien wel de minst grote zorg van de fans van de Amsterdammers. De club verkeert immers zowel sportief als bestuurlijk in onrustig vaarwater. In de Eredivisie staat het elftal van Maurice Steijn op een teleurstellende twaalfde plaats, nadat afgelopen weekend pijnlijk werd verloren op bezoek bij FC Twente (3-1). Eerder wist Steijn zijn elftal ook al niet naar een overwinning te leiden tegen Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0), en leverde de return tegen Ludogorets in de voorrondes van de Europa League een 0-1 thuisnederlaag op.

Mislintat

De grootste bron van onrust is momenteel echter directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Duitser baarde deze zomer opzien door meer dan honderd miljoen euro te spenderen aan liefst twaalf aankopen, die allemaal vanuit het buitenland gehaald werden en waarvan veel supporters nog nooit gehoord hadden. Deze week kwam naar buiten dat Mislintat intern steun zou zoeken voor een bliksemontslag van de door hem zelf aangestelde Steijn. Bovendien zou Borna Sosa, die op de slotdag van de transfermarkt overkwam van VfB Stuttgart, via een zakenrelatie van Mislintat zijn binnengehaald. Daarmee heeft de Duitser mogelijk de interne gedragsregels bij de beursgenoteerde club geschonden. Ajax is inmiddels een onderzoek gestart naar de gang van zaken. Of Mislintat zélf plaatsneemt op de tribunes is bovendien hoogst onzeker.