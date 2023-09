'Ajax grijpt in: Sven Mislintat voorlopig niet te zien in de Johan Cruijff ArenA'

Sven Mislintat neemt voorlopig geen plaats op de tribune in de Johan Cruijff ArenA. Dat meldt De Telegraaf op basis van de woorden van Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Ajax woensdagavond. Eringa zou hebben gezegd dat Mislintat de komende tijd 'minder zichtbaar' is.

Donderdagavond zal direct moeten blijken of Eringa zijn belofte nakomt. Ajax krijgt bezoek van Olympique Marseille in de eerste speelronde van de Europa League en zal zich willen revancheren voor de nederlaag tegen FC Twente van afgelopen zondag, om tevens vertrouwen te tanken richting De Klassieker tegen Feyenoord. Mislintat zal de ontmoeting met de Franse topclub dus vanaf een andere dan zijn inmiddels vertrouwde plek in de Johan Cruijff ArenA moeten bekijken. Die maatregel neemt Eringa naar aanleiding van het onderzoek dat loopt naar de verrichtingen van Mislintat op transfergebied.

Artikel gaat verder onder video

De NOS publiceerde dinsdagavond een onderzoek waaruit blijkt dat Ajax de Kroatische verdediger Borna Sosa op de slotdag van de zomerse transferwindow via een Duits zaakwaarnemerskantoor dat aandelen heeft in het scoutingsbedrijf van Mislintat, naar Amsterdam heeft gehaald. Bovendien zou Mislintat Sosa ‘met klem’ hebben geadviseerd om in zee te gaan met een ‘bevriende makelaar’ van de Duitser. Eringa zou woensdagavond tijdens de ledenvergadering van Ajax hebben gezegd dat niet alleen de komst van Sosa, maar ‘meerdere’ transfers van Mislintat onderzocht zullen worden. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf had een meerderheid van de Ajax-leden gewild dat Mislintat geschorst zou worden ‘zolang er een onderzoek tegen hem loopt wegens belangenverstrengeling’.

Daar stemde RvC-voorzitter Eringa niet mee in. “Hij zegde toe dat Mislintat vanaf nu in de luwte plaatsneemt en minder zichtbaar zal zijn”, schrijft Verweij. Volgens de clubwatcher leidde de opmerking van Eringa dat Mislintat voorlopig niet meer op de tribune van de Johan Cruijff ArenA te zien zal zijn tot ‘hoongelach’ op De Toekomst, ‘omdat de leden betwijfelen of de RvC-voorzitter die woorden kan waarmaken’. “Hoewel het gebruikelijk is personen tegen wie een onderzoek loopt te schorsen of taken te laten neerleggen, verklaarde Eringa waarom Ajax dat in het geval van Mislintat niet doet. Hij beriep zich op ‘voorzichtigheid’ en ‘proportionaliteit’ en zei later juridische represailles van Mislintat te vrezen”, leest het.