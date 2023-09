Orkun Kökcü reageert hevig geëmotioneerd tijdens Eredivisie Speler van het Jaar-prijsuitreiking

Orkun Kökcu won maandagavond de Eredivisie Speler van het Jaar-award op de prijsuitreiking van het ESPN-gala. De ex-Feyenoorder, die van onschatbare waarde was gedurende het kampioenjaar van de Rotterdammers, kreeg beelden van het afgelopen seizoen te zien en reageerde vervolgens hevig geëmotioneerd. Even later hield ook Sibel Kökcü, de moeder van Orkun, het niet droog.

“Steeds als ik weer heel dat traject opnieuw moet afspelen in mijn hoofd, word ik emotioneel”, begint Kökcu, die even later volledig dichtklapt. “Ik heb nachten gehad waar ik twee of drie uurtjes sliep…”, gaat de ex-Feyenoorder verder, al komt hij daarna niet meer uit zijn woorden.

Jan Joost van Gangelen, presentator namens ESPN, helpt Kökcü vervolgens door te beginnen over zijn tocht naar Mekka, waar hij tijdens de WK-break samen met ploeggenoot Mo Taabouni heen ging. “Dat heeft me heel veel rust gegeven. Daar heb ik het licht gezien”, antwoordt de middenvelder, die hierna zijn ouders op het podium ziet verschijnen.

“Ik heb hem altijd gesteund tijdens de moeilijke tijden die hij achter de rug heeft. Ik ben er altijd bij geweest. Als familie zijn we door de moeilijke tijden heen gekomen, we zijn samen gehecht”, sprak moeder Kökcü, die vervolgens ook hevig geëmotioneerd raakt en haar zoon in de armen vliegt. “Ik ben hartstikke blij en trots dat ik deze prijs heb mogen winnen. Ik ben blij om dit als stempel op afgelopen seizoen te hebben en het zal altijd een speciaal plekje krijgen in mijn geheugen", sluit Kökcü af.