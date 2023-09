'Pestkop' Xavi Simons wordt emotioneel door zijn zusje tijdens Eredivisie Gala

Xavi Simons is verkozen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar van het seizoen 2022/23. Hij is de opvolger van Jurriën Timber, zo werd maandagavond bekendgemaakt op het gala van de Eredivisie Awards in Utrecht. Hij kreeg de prijs uitgereikt van zijn jongere zusje Kenza.

Milos Kerkez (19 jaar, vorig seizoen AZ), Million Manhoef (21, Vitesse), Shurandy Sambo (22, vorig seizoen Sparta Rotterdam), Xavi Simons (20, vorig seizoen PSV) en Kenneth Taylor (21, Ajax) waren de kanshebbers. Van het vijftal was Simons ook genomineerd voor beste speler in de Eredivisie. Mede daardoor was hij de grote favoriet. "Ik zag het wel een beetje aankomen", erkende hij dan ook.

Nadat op basis van data een eerste shortlist van tien spelers werd samengesteld, mochten de Eredivisie-trainers stemmen op de winnaar van de prijs. De kandidaten waren 21 jaar of jonger bij aanvang van het seizoen en moesten minstens zestig procent van de wedstrijden gespeeld hebben.

PSV heeft nu negen keer de winnaar van de prijs van Talent van het Jaar geleverd. Alleen Ajax (achttien keer) deed dat vaker.

Simons' jongere zusje Kenza werd op het podium geroepen voor de uitreiking. Van presentatrice Fresia Cousiño Arias kreeg ze de vraag hoe Simons als broer is. "Hij is lief, maar soms is hij wel een pestkop. Maar hij is wel lief." Simons werd zichtbaar emotioneel. "Trots. M'n zusje is alles voor mij, samen met m'n moeder en m'n broer", zei hij met trillende stem. "We zijn een heel hechte familie. Dat zij dit aan mij kan geven, maakt me trots en is een push om door te gaan."