PSV-reserve plaatst Earnest Stewart voor zakelijk dilemma

Hoewel het er alle schijn van had dat hij ter elfde ure nog zou verkassen naar FC Twente, staat Shurandy Sambo (22) nog altijd onder contract bij PSV. De back maakte afgelopen seizoen een prima indruk op huurbasis bij Sparta Rotterdam, maar lijkt in Eindhoven weinig uitzicht op speeltijd te hebben. Zijn contract loopt komende zomer af, wat is PSV met Sambo van plan?

In het Eindhovens Dagblad schrijft clubwatcher Rik Elfrink dat technisch directeur Earnest Stewart met Sambo op 'een lastig kruispunt' staat. De sportieve vooruitzichten zijn immers niet gunstig: "Hij (Stewart, red.) had immers zijn zegen gegeven aan een uitgaande transfer van Sambo, waarmee duidelijk is dat PSV het dit seizoen zonder hem denkt te kunnen. Trainer Peter Bosz gebruikt hem vooralsnog weinig, omdat de club met Sergiño Dest, Patrick van Aanholt en Jordan Teze wat alternatieven heeft en straks komt ook Mauro Júnior nog terug", somt Elfrink op.

Artikel gaat verder onder video

Bij gebrek aan kansen in de hoofdmacht deed Sambo maandag prima mee in het groepsduel om de Premier League International Cup dat Jong PSV speelde en won op bezoek bij Nottingham Forest (1-3). Het plaatst Stewart voor een dilemma, signaleert Elfrink: "Nu ontstaat een nieuwe situatie, waarbij PSV ook zakelijk moet kijken. Sambo vertegenwoordigt een interessante transferwaarde van enkele miljoenen, maar zijn contract loopt na dit seizoen af en de zaakwaarnemer kan dat gebruiken in onderhandelingen met andere clubs. Rechtvaardigt een nieuwe PSV-verbintenis de potentiële opbrengst van Sambo en zo ja, hoeveel salaris mag daar dan tegenover staan?", vraagt de journalist zich af.

Het management van de speler zou zich in de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis 'lastig' opstellen. Toch zou de club nog wel een poging willen wagen hem langer binnenboord te houden: "De basis om door te gaan, oogt zakelijk fragiel, vanwege het nog maar kort lopende contract. Sportief heeft geen van de partijen twijfel over de motivatie van Sambo. Zijn kwaliteiten om als back up van PSV te dienen, zijn bovendien al aangetoond", schrijft Elfrink. Daarbij zou het helpen als het kamp-Sambo zich redelijk opstelt: "Andersom kan het management van Sambo niet de absolute hoofdprijs vragen en moet ook daar de realiteit indalen, ondanks alle buitenlandse beloften. Op PSV-niveau heeft de zelf opgeleide rechtsback als basisspeler namelijk nog genoeg te bewijzen."