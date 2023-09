Sander Schimmelpenninck aangepakt: 'Dat kun je dan beter niet roepen'

Leon ten Voorde heeft Sander Schimmelpenninck aangepakt in zijn column in Tubantia. De opiniemaker meldde zich deze week op X nadat bekend werd dat de zestienjarige supporter van FC Twente die Brian Brobbey racistisch heeft bejegend mogelijk een landelijk stadionverbod van twintig jaar krijgt.

“Iedereen blij dat deze 16-jarige jongen zwaar gestraft wordt, maar daarmee is het probleem niet weg. Deze jongen is het product van zijn omgeving en in Twente woekeren complotdenken en racisme als een veenbrand. Daar moeten alle weldenkende Tukkers tegen opstaan”, schreef Schimmelpenninck.

Ten Voorde vindt daar wel wat van. “Sander Schimmelpenninck wil graag voorzitter worden van FC Twente, ooit. Met die ambitie op zak, kun je beter niet roepen dat in deze regio racisme net zo gewoon is als het kopen van een brood”, aldus de Twente-watcher. Schimmelpenninck heeft de afgelopen jaren meerdere malen de ambitie uitgesproken om in de toekomst voorzitter van de club uit Enschede te worden.

“Om zijn stelling te onderstrepen kwam hij met twee voorbeelden, geplukt van een fansite van FC Twente. Al te wetenschappelijk klonk dat niet. Wie wel eens een bezoekje brengt aan voetbalsites weet, dat ze voor sommige lieden die daar rondstruinen vroeger gekkenhuizen hadden. Met grote hekken erom heen”, aldus Ten Voorde.

De jongen die Brobbey racistische bejegend, heeft volgens de journalist PDD-NOS en wordt begeleid door een weerbaarheidscoach. “Symptomen van PDD-NOS zijn onder meer ‘dat je een achterstand of beperking in de sociale omgeving hebt, dat communiceren lastig is en dat iemand zich niet goed kan in een ander verplaatsen. “Al deze dingen praten niets goed en de wortel van het kwaad moet eruit. Het is alleen heel goedkoop vanuit een ivoren toren een halve volksstam neer te zetten als infantiel. Dat deed de vroegere adel toch alleen maar? Iets meer nuance, mag soms best. En dat geldt zeker voor ons, wij van de media.”