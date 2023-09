Schrik bij ESPN: Van Gangelen en Leidelmeijer verpesten recordpoging van negenjarige

Een opmerkelijk moment in de uitzending van De Eretribune op ESPN. De negenjarige Lux is bij het programma uitgenodigd om een bal hoog te houden; onlangs slaagde hij erin liefst 10.000 keer hoog te houden. Bij De Eretribune slaagde hij daar niet in.

Presentatrice Aletha Leidelmeijer sprak de kijkers toe, terwijl Lux de bal hooghield. “Voor de mensen die net inschakelen, dit is Lux, acht jaar, uit Amersfoort. Hij gaat het wereldrecord hooghouden verbreken en is inmiddels al een uur bezig.” Terwijl Lux dat zei, legde hij de bal stil op zijn voet om duidelijk te maken dat hij niet acht, maar negen jaar is.

“Wat een schande, neem ons niet kwalijk”, reageerde medepresentator Jan Joost van Gangelen. “Succes Lux. Je zit in groep zes? Succes!” Juist toen Van Gangelen dat zei, liet Lux de bal van zijn voet vallen, tot schrik van de aanwezige gasten. “Nee, dat telt niet! Ga maar weer staan met die bal aan je voet. Het is mijn schuld. We leiden je af en noemen de verkeerde leeftijd, ik begin over school...” Daarna hervatte Lux inderdaad de hooghoudsessie.