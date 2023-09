Süleyman Öztürk komt met uiterst pijnlijke benaming voor het voetbal van Ajax

Süleyman Öztürk is van mening dat Ajax donderdagavond toevalsvoetbal speelde tegen het Franse Olympique Marseille. Het duel in de Europa League werd een spektakelstuk, maar in de Johan Cruijff ArenA ging er aan beide kanten echter ook ontzettend veel fout.

"Ajax-Marseille is wat je krijgt als je 22 jongens op straat vraagt of ze zin hebben om een potje te voetballen", schrijft Öztürk in de rust van het duel tussen Ajax en de Fransen op het medium X. "Nul structuur, nul opbouw. Toevalsvoetbal", is het woord wat de journalist van Voetbal International bij deze wedstrijd vond passen.

Artikel gaat verder onder video

Dat zullen niet de woorden zijn die Maurice Steijn het liefst zou horen, want hij zal zijn spelers voorafgaand aan de wedstrijd ongetwijfeld een duidelijke structuur hebben meegegeven hoe te gaan spelen. Hetzelfde geldt voor Olympique Marseille, dat net als Ajax achterin de nodige ruimtes weggaf.

De restverdediging en het voorkomen van het weggeven van kansen zal het punt zijn waar Steijn in aanloop naar De Klassieker op zal gaan hameren. Aanvallend gezien waren er zeker lichtpuntjes aan de kant van Ajax, waar de Haagse oefenmeester op voort kan borduren. Zo pakte zijn keuze voor Carlos Forbs als rechtsbuiten goed uit.