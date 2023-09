Telegraaf: 'Van Praag en Van Wijk medeverantwoordelijk voor huidige chaos bij Ajax'

Het feit dat Ajax in een zoektocht naar bestuurlijke rust uitkomt bij het ervaren duo Michael van Praag en Leo van Wijk (beiden 76) is enerzijds logisch, maar kan ook op kritiek rekenen. De Telegraaf, de krant die donderdagmiddag naar buiten bracht dat het tweetal in beeld is als opvolgers van de uit de raad van commissarissen vertrokken Pier Eringa en Jan van Halst, schrijft dat Van Praag en Van Wijk in feite medeverantwoordelijk zijn voor de huidige situatie.

Van Praag was eerder tussen 1989 en 2003 voorzitter van de club. Gedurende zijn bewind groeide Ajax weer uit tot de Europese grootmacht die het in de jaren '70 (toen vader Jaap van Praag de scepter zwaaide) werd. Een grotendeels zelf opgeleid elftal voegde onder leiding van trainer Louis van Gaal onder meer een UEFA Cup (1992) en de Champions League (1995) toe aan de prijzenkast. Van Wijk schopte het op zijn beurt in een ver verleden tot het tweede elftal van Ajax, werd daarna topman bij de KLM en trad in 2012 toe tot de rvc, waarvan hij later voorzitter zou worden.

Van Praag en Van Wijk hebben hun sporen in Amsterdam dus ruimschoots verdiend, maar toch klinkt ook enige kritiek door op het voornemen om het tweetal toe te laten treden tot de rvc, zo schrijft bovengenoemde krant. Zo maakte Van Praag zich eerder juist hard voor de komst van Eringa, die zich in de woorden van de krant "ontpopte tot de allerslechtste Ajax-president commissaris ooit."

Daarnaast had het tweetal ook een aandeel in de langdurige zoektocht naar een nieuwe bestuursraad, die noodzakelijk was nadat de vorige leden in mei van dit jaar voltallig opstapten. "Hoewel vele leden aandrongen op de snelle komst van een nieuwe bestuursraad namen de ereleden hun tijd. Met als uiteindelijke gevolg dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat solistisch zijn gang kon gaan. En zonder behoorlijk toezicht van de huidige rvc voor 115 miljoen euro aan kwaliteitsarme spelers van veelal onbeduidende clubs en – op Branco van den Boomen na – voor veel te hoge transfersommen kon kopen", beschrijft de krant de verstrekkende gevolgen van het langdurige proces.