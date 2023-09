Ajax bevestigt gesprekken met ervaren tweetal om orde te scheppen in de chaos

Ajax schuift Michael van Praag (76) en Leo van Wijk (76) naar voren om orde te scheppen in de bestuurlijke chaos bij Ajax. Zij worden toegevoegd aan de raad van commissarissen op de plekken van de opgestapte Pier Eringa en Jan van Halst, die tijdelijk algemeen directeur is in Amsterdam.

Dat heeft Ajax laten weten in een kort persbericht naar aanleiding van berichtgeving in de media. "Naar aanleiding van berichten in de media bevestigt Ajax dat er gesprekken gevoerd worden met Leo van Wijk en Michael van Praag over een mogelijk positie in de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV. Aangezien het hier een lopend proces betreft kunnen er verder geen mededelingen over gedaan worden", schrijven de Amsterdammers.

Ook de bestuursraad is volgens de ochtendkrant enthousiast over het voorstel van de overgebleven commissarissen Annette Morsman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen. Er zal snel een persbericht volgen vanuit Ajax, om op 10 november tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de komst van het tweetal te bevestigen. Dan moet er worden gestemd over de twee voorgedragen mannen.

Van Praag is momenteel erevoorzitter bij Ajax, terwijl Van Wijk erelid is. Opmerkelijk was dat vlak voor het nieuws van De Telegraaf naar buiten kwam dat Van Praag de beoogde nieuwe voorzitter is van de Nederlandse basketbalbond. Of dat met deze nieuwe aanstaande functie nog doorgang zal vinden, is niet bekend. Beide berichten kwamen naar buiten op 28 september, de verjaardag van Van Praag (76).

Van Praag was eerder werkzaam als voorzitter van Ajax: tussen 1989 en 2003. Van Wijk zat na de fluwelen revolutie van Johan Cruijff een tijd lang in de rvc van Ajax, waarvan hij ook even voorzitter was. Met de twee 76-jarige voetbalmannen komt er in elk geval veel ervaring én Ajax-DNA de club binnen, iets waar het de afgelopen tijd behoorlijk aan ontbrak.