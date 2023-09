Ten Hag van de hemel naar de hel: Arsenal slaat in minuut 96 en 101 keihard toe

Arsenal heeft de topper in de Premier League tegen Manchester United zondag weten te winnen. Twee doelpunten diep in blessuretijd, van Declan Rice en Gabriel Jesus, maakten het verschil voor the Gunners: 3-1. Door de zege stijgt het elftal van Mikel Arteta met tien punten uit vier duels naar een gedeelte tweede plaats in de Premier League, met twee punten minder dan koploper Manchester City. United blijft met zes punten uit vier duels tiende staan.

Na een optisch overwicht voor United in de openingsfase nam Arsenal het heft in handen. Kai Havertz kreeg na een klein kwartier voetballen een uitgelezen mogelijkheid om The Gunners op voorsprong te brengen, maar hij wist de bal in kansrijke positie niet vol te raken. In de 27ste minuut beleefde Havertz opnieuw een ongelukkig moment. Hij verspeelde de bal in de as van het veld, waarna Christian Eriksen Marcus Rashford de diepte instuurde. De Engelsman trok vervolgens vanaf de linkerkant naar binnen en vond met een fraai schot de verre hoek: 0-1.

United zat daarmee op rozen, maar de ploeg van Erik ten Hag kon nog geen minuut genieten van zijn voorsprong. Eddie Nketiah combineerde met Gabriel Martinelli, waarna laatstgenoemde de bal terugtrok op Martin Ödegaard. De Noorse middenvelder haalde vanaf een meter of veertien doeltreffend uit en bracht de stand daarmee razendsnel weer in evenwicht: 1-1. Het scorebord kwam voor rust niet meer in beweging en daarmee zal vooral United tevreden zijn geweest, aangezien Arsenal in grote delen van de eerste helft de bovenliggende partij was.

Na een kwartier spelen in de tweede helft leek Arsenal een uitgelezen mogelijkheid te krijgen om op voorsprong te komen. Havertz werd in de sandwich genomen door Aaron Wan-Bissaka en Casemiro, waarna Anthony Taylor een strafschop toekende aan Arsenal. De arbiter draaide die beslissing echter terug na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR). Vlak daarvoor had Anthony Martial Aaron Ramsdale aan het werk gezet aan de overzijde. Daarna misten Martinelli en Bukayo Saka kansen namens Arsenal.

In de 88ste minuut dacht United met de zege aan de haal te gaan toen Alejandro Garnacho scoorde. Het doelpunt van de Argentijn werd echter door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel, hetgeen een hard gelag was voor Ten Hag en zijn manschappen. Een remise leek derhalve onvermijdelijk, maar diep in blessuretijd besliste Arsenal toch nog anders. Eerste tekende Rice in de 96ste minuut voor de 2-1 met een schot uit een hoekschop en daarna maakte Gabriel Jesus er nog 3-1 vanuit een counter.