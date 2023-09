Terugkeer Sergio Ramos leidt tot woedend statement Sevilla-ultra's

Achttien jaar na zijn vertrek is verdediger Sergio Ramos (37) deze zomer teruggekeerd bij de club waar hij zijn professionele loopbaan begon: Sevilla. Toch is niet iedereen rond de club daar blij mee: de fanatieke aanhang heeft dinsdag een woedend statement naar buiten gebracht.

Ramos vertrok in de zomer van 2005 naar Real Madrid, de club waarmee hij onder meer vier keer beslag zou leggen op de Champions League. Daarnaast groeide hij uit tot vaste kracht in de Spaanse nationale ploeg, waarmee hij zowel de wereldtitel van 2010 als de EK's van 2008 en 2012 op zijn naam schreef. Twee jaar geleden vertrok hij bij De Koninklijke, om na twee seizoenen Paris Saint-Germain eindelijk terug te keren op het oude nest.

De Biris Norte, zoals de Ultra's van de tegenstander van PSV in de Champions League zich noemen, zijn echter helemaal niet te spreken over de komst van Ramos, die een eenjarig contract tekende. Hoewel de fans zich vooral uitspreken tegen het huidige bestuur van de houder van de Europa League, lijkt ook de persoon Ramos niet voor enthousiasme te zorgen. "Wij vinden het idee van deze aanwinst al een gebrek aan respect voor de waarden die ons groot hebben gemaakt, voor de symbolen en legendes die onze clubkleuren verdedigd hebben, en voor de duizenden Sevillistas die de minachting van deze speler in het verleden hebben moeten ondergaan", zo valt te lezen in het statement dat op X (voorheen Twitter) naar buiten werd gebracht. Daarmee lijkt onder meer gedoeld te worden op het feit dat Ramos in het shirt van Real Madrid provocerend juichte toen hij tégen Sevilla scoorde.

"Wij denken dat deze aanwinst meer in het belang is van sommige bestuurders die niet begrijpen wat Sevilla groot maakt en alleen aan hun eigen persoonlijke en/of economische belangen denken", vervolgt het schrijven. "Hoewel we weten dat er elke dag minder van ons zijn die hun waarden boven het economische aspect stellen, is dit iets wat voor de Biris Norte niet onderhandelbaar is." De groepering maakt duidelijk dat de club in haar ogen aan het afglijden is: "Met elke beslissing komen we verder af te staan van een model dat onze gevoelens voor het clublogo respecteert. We zeggen het nog één keer: waardigheid en respect voor het logo en de fans zijn de basis waarop een organisatie met een historie van meer dan honderd jaar gebouwd zou moeten worden."

