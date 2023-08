Verrassing in de maak: Youssef En-Nesyri staat tussen twee Manchester City-verdedigers in, maar doet dan dit

Manchester City was voorafgaand aan het treffen met Sevilla in de strijd om de UEFA Super Cup de grote favoriet, maar een verrassing is in de maak. De Spanjaarden, die in het afgelopen seizoen de Europa League in de wacht sleepten, openden na 25 minuten de score. De verdediging van Manchester City zal zich afvragen hoe dat in hemelsnaam mogelijk is. Sevilla-spits Youssef En-Nesyri stond tussen twee tegenstanders in, maar slaagde er desondanks in doelman Ederson op geweldige wijze te kloppen.

Ook Nathan Aké moest een antwoord schuldig blijven. Manchester City heeft het sowieso knap lastig met Sevilla, dat enkele minuten na de openingstreffer bijna op 0-2 kwam. Erik Lamela ontsnapte aan de buitenspelval, maar wist niet te scoren. De ploeg van trainer Josep Guardiola moet dus aan de bak. Bij deze stand verliest Manchester City de tweede finale in korte tijd. Anderhalve week geleden werd er in de strijd om de Community Shield na strafschoppen verloren van Arsenal.