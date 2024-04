'Feyenoord troeft Manchester City af en heeft opvolger Rini Coolen definitief binnen'

De Belg Zeb Jacobs wordt definitief het nieuwe hoofd jeugdopleiding van Feyenoord, zo meldt 1908.nl. De 29-jarige Jacobs zal overkomen van het Schotse Rangers FC en verkiest de klus in Rotterdam-Zuid, waar hij Rini Coolen op gaat volgen, boven een avontuur bij Manchester City.

Datzelfde medium wist eerder deze week al te melden dat Jacobs de voornaamste kandidaat was voor de functie en dat Feyenoord hem reeds een concrete aanbieding zou hebben gedaan. Er was dus echter een geduchte kaper op de kust, maar Manchester City vist dus achter het net: "Feyenoord heeft de strijd om Jacobs echter gewonnen van The Citizens: de club wist simpelweg met meer overtuiging en een beter plan het onderhandelingsproces in te gaan", leest het.

Jacobs werkte in het verleden als jeugdtrainer bij KV Mechelen en werd daarna head of development bij Royal Antwerp FC. Begin 2022 verkast hij naar Schotland, waar hij bij Rangers de functie van head of academy coaching ging bekleden en zich daarna opwerkte tot academy director. Omdat hij een opzegtermijn in zijn contract heeft laten opnemen, hoeft Feyenoord geen vergoeding aan The Gers over te maken om Jacobs over te nemen.

Coolen is sinds 2021 eindverantwoordelijk voor de jeugdopleiding van Feyenoord. In november vorig jaar kwam naar buiten dat hij de club aan het eind van het seizoen zal gaan verlaten. 'Verschillende inzichten' over de wijze waarop de Feyenoord Academy er in de toekomst uit moet gaan zien, lagen daaraan ten grondslag.

