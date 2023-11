Feyenoord kondigt vertrek aan na verschil van inzicht

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe hoofd jeugdopleiding. ‘Head of Academy’ Rini Coolen vertrekt na dit seizoen uit de opleiding van de Rotterdammers. Dat is in goed overleg besloten, nadat er uit gesprekken bleek dat beide partijen een verschillende invulling hadden van de toekomst.

Feyenoord maakt op de clubsite melding van het aanstaande vertrek van Coolen, die sinds 2021 werkzaam was bij de club. “De verschillende inzichten die voortkwamen uit deze gesprekken hebben beide partijen ertoe doen besluiten om na het seizoen uit elkaar te gaan”, staat in het persbericht te lezen over het vertrek van Coolen, die zelf desondanks positief terugkijkt op zijn periode in Rotterdam-Zuid.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb hier een ongelooflijk mooie periode meegemaakt en ben er trots op dat ik mede heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van spelers en trainers de afgelopen jaren”, laat Coolen weten. Dennis te Kloese is blij met de bijdrage die Coolen in de afgelopen jaren had bij de implementatie van het huidige trainings- en opleidingsprogramma bij Feyenoord.

“Onder zijn leiding is de samenwerking met het eerste elftal verder verbeterd en heeft de afgelopen seizoenen een aantal spelers de overstap naar Feyenoord 1 kunnen maken”, aldus de algemeen directeur van Feyenoord. De club gaat in beraad over hoe Coolen opgevolgd gaat worden in de jeugdacademie.

Wie moet volgens jou de nieuwe hoofd jeugdopleiding worden bij Feyenoord? Laat het weten in de reacties.