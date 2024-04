Feyenoord identificeert ideaal nieuw hoofd jeugdopleiding bij Rangers FC

Feyenoord ziet in Zeb Jacobs de ideale kandidaat om Rini Coolen op te volgen als hoofd jeugdopleiding, meldt 1908.nl. De 29-jarige Belg bekleedt op dit moment eenzelfde functie bij het Schotse Rangers FC en maakt daar indruk.

Aan het einde van het huidige seizoen vertrekt Rini Coolen als hoofd jeugdopleiding uit Rotterdam-Zuid. De oud-verdediger bekleedde die rol sinds de zomer van 2021 en gaat voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe werkgever. Om hem te vervangen is Feyenoord dus uitgekomen bij Jacobs.

In de strijd om de handtekening van Jacobs kent Feyenoord de nodige concurrentie. Zo zou een Engelse topclub ook interesse hebben in de diensten van de Belg, maar is deze nog niet zo concreet als de Rotterdammers dat zijn. Feyenoord hoopt binnenkort een deal te kunnen sluiten.

Om Jacobs te contracteren hoeft Feyenoord geen akkoord te sluiten met Rangers. In het huidige contract van de Belg is namelijk een opzegtermijn opgenomen, waardoor hij dat eenzijdig kan opzeggen. Jacobs is door een selectiecommissie aangewezen als de ideale persoon om de jeugdopleiding in Rotterdam onder zijn hoede te nemen.

