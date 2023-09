Tom Egbers keert na zes maanden afwezigheid terug als presentator

Hoewel hij bij de NOS nog altijd op non-actief staat, heeft Tom Egbers (65) zijn rentree als presentator gemaakt. De ervaren anchor van Studio Sport praatte dinsdagavond een bijeenkomst van de business club van Heracles Almelo aan elkaar.

Sinds maart is Egbers al niet meer op televisie te zien. De aanleiding om hem voorlopig aan de kant te schuiven vormt een artikel van De Volkskrant. Daarin werd de presentator beticht van pestgedrag en intimidatie op de werkvloer jegens een stagaire met wie hij eerder een affaire had. De pesterijen zouden uiteindelijk hebben geleid tot zij besloot te vertrekken bij de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Dinsdag nam Egbers dan tóch de microfoon weer ter hand, zij het niet voor een draaiende camera. Toen hij benaderd werd voor de klus meldde hij eerst in zijn agenda te moeten kijken. "Maar ik heb nu ruimte genoeg in mijn vrije tijd", sprak Egbers dinsdag 'met een knipoog' volgens het Algemeen Dagblad, dat blijkbaar ook aanwezig was in Almelo. Dat was ook direct de enige verwijzing naar zijn noodgedwongen vertrek. Egbers zou de rest van de avond de selectieleden aan de sponsoren hebben voorgesteld en een deel van hen kort hebben geïnterviewd, zo meldt de krant.

Tom Uitzetter, commercieel manager van Heracles, heeft ondanks de onthullingen van De Volkskrant geen twijfels gehad of het verstandig was om Egbers voor de klus te vragen. "Wij hebben met Tom een echte Heraclied en een prima presentator voor onze businessclub-avond gevonden. Wat er tussen hem en de NOS speelt, daar kunnen wij ons als club niet mee bemoeien", zegt hij tegen het AD. Ook vanuit de zaal werd positief gereageerd op zijn aanwezigheid: "Onze sponsors waren vol lof. Tom is een echte clubman en speelde met een kwinkslag in op de situatie. Verder staat die kwestie buiten ons", aldus Uitzetter.