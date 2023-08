Eerste ontevreden FC Utrecht-doelman vindt onderdak in Eredivisie

Fabian de Keijzer is verlost van FC Utrecht. De 23-jarige doelman heeft voor vier jaar getekend bij promovendus Heracles Almelo. Nadat Utrecht Vasilios Barkas aantrok had De Keijzer geen uitzicht meer op speeltijd en wilde hij zo snel mogelijk vertrekken.

De Keijzer zat in hetzelfde schuitje als de van NEC overgekomen Mattijs Branderhorst. Beide goalies gingen de voorbereiding in met het doel om eerste keeper te worden van Utrecht, maar door de komst van Barkas kon die doelstelling de prullenbak in. De Keijzer heeft bij Heracles de gewenste nieuwe uitdaging gevonden en tekende vrijdag een contract tot medio 2027.

Het is echter nog maar de vraag of De Keijzer in Almelo wel gaat fungeren als eerste keeper. Heracles beschikt namelijk over Michael Brouwer, die vorig seizoen nog uitgeroepen werd als Doelman van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. “Voor mij is dit een goede vervolgstap in mijn carrière. Heracles Almelo toonde veel interesse en dat straalt vertrouwen uit. Het is een familieclub met een mooi verleden en goede faciliteiten”, reageerde de keeper op de officiële clubkanalen.

De Keijzer speelde in zijn tijd bij Utrecht met name bij het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. In het seizoen 2021/2022 mocht hij veertien keer meedoen bij Utrecht 1, en ook vorig Eredivisieseizoen kwam hij twee keer in actie.