FC Utrecht strikes again en gaat al richting de tien zomeraanwinsten

FC Utrecht heeft de zevende versterking van de zomerstop al gepresenteerd. In navolging van Can Bozdogan, Modibo Sagnan, Zidane Iqbal, Marouan Azarkan, Soffian El Karouani, Ole Romeny, Adrian Blake en Mats Seuntjens heeft de club zich ook verzekerd van de diensten van Mattijs Branderhorst (29). Hij komt transfervrij over van NEC en was eerder actief bij onder anderen Willem II en MVV.

FC Utrecht legde eerder Bozdogan en Sagnan vast via de opties in het huurcontract, terwijl voor Azarkan en Iqbal een transfersom van bedragen rond de miljoen euro op tafel kwam. Alle andere spelers kwamen transfervrij over naar de Domstad, waar weer volop wordt geïnvesteerd in de eerste selectie. Met Thijmen Nijhuis vertrekt er wel ook een van de keepers, terwijl Vasilios Barkas werd gehuurd van Celtic.

Hoewel men over de Griekse sluitpost wel content was, lijkt de kans met de komst van Branderhorst klein dat hij langer in Utrecht blijft. Met Fabian de Keijzer en Calvin Raatsie staan er namelijk nog twee sluitposten onder contract bij de nummer zeven van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Branderhorst was het afgelopen seizoen de stand-in van Jasper Cillessen bij NEC, maar presteerde elke keer goed als er een beroep op hem werd gedaan. Vooral de bekerwedstrijd tegen Feyenoord spreekt bij het grote publiek nog wel tot de verbeelding.

“Mattijs is een echte prof en beschikt over een goede mentaliteit”, licht technisch directeur Jordy Zuidam de kersverse aanwinst toe op de clubsite. “Hij is een allround keeper en werkt goed samen met zijn verdedigers. Een echte teamplayer, die heeft bewezen zijn mannetje te staan op het hoogste niveau.”

Met alle aankopen krijgt de selectie een behoorlijke impuls, al vertrekt er met Sander van de Streek, Django Warmerdam en Bas Dost ook een aantal sterkhouders. Met laatstgenoemde wordt overigens nog wel gesproken over een langer verblijf, maar voor hem is ook buiten Utrecht een hoop belangstelling. Bovendien is er voor onder anderen Taylor Booth en Anastasios Douvikas sluimerende belangstelling en keert nog een aantal huurspelers terug naar hun club, waardoor een aantal versterkingen ook geen overbodige luxe lijkt.