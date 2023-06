Branderhorst kijkt terug op ongelijke strijd met Cillessen: 'Onmogelijk om van een naam te winnen'

Doelman Mattijs Branderhorst (29) vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht. Het afgelopen seizoen was de sluitpost bij NEC tweede keus achter Jasper Cillessen, die in de zomer werd teruggehaald na avonturen bij Ajax, FC Barcelona en Valencia. Op het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever blikt Branderhorst terug op de ongelijke strijd om een plaats onder de lat van de Nijmegenaren waarin hij verzeild raakte.

In 2019 nam NEC, toen nog spelend in de Keuken Kampioen Divisie, Branderhorst over van Willem II. In zijn tweede seizoen in Nijmegen werd hij tweede keus achter Norbert Alblas, maar in februari 2021 nam Branderhorst diens plek onder de lat weer over. En met succes, want NEC promoveerde naar de Eredivisie door in de finale van de play offs af te rekenen met NAC Breda. Ook in het eerste seizoen op het hoogste niveau was Branderhorst eerste keeper; hij miste geen wedstrijd en met een elfde plaats wist de ploeg van trainer Rogier Meijer zich keurig te handhaven.

De verdiensten van Branderhorst bleken echter weinig meer waard toen 'kind van de club' Cillessen afgelopen zomer terugkeerde in Nijmegen. "Eigenlijk kon je het geen concurrentiestrijd noemen", meent de keeper nu. "Het is onmogelijk van een naam te winnen." Toch haalt hij ook iets positiefs uit zijn reserverol van afgelopen seizoen: "Ik vond het wel een interessante periode waarin ik me kon meten met - op dat moment - de keeper van het Nederlands elftal. Het was leerzaam en ik heb er echt iets aan gehad."

Alleen in het KNVB bekertoernooi kreeg Branderhorst in het voorbije seizoen het vertrouwen als nummer één. Prompt schreef hij historie in de achtste finale tegen Feyenoord. Met een recordaantal van 23 (!) verrichte reddingen sleepte de keeper in De Kuip hoogstpersoonlijk een 4-4 gelijkspel en daarmee een penaltyserie uit het vuur tegen de latere landskampioen. Daarin trokken de Rotterdammers echter aan het langste eind. De schaarse speelminuten smaakten naar meer; komend seizoen hoopt Branderhorst bij FC Utrecht weer uit te groeien tot basisspeler.