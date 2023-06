FC Transfervrij: elf buitenkansjes gratis op te pikken in de Eredivisie

Het Eredivisieseizoen zit er helemaal op. De prijzen zijn verdeeld en dat betekent dat de blik weer kan op de transfermarkt. Voor een aantal spelers lonkt een transfervrije overstap, omdat ze een aflopend contract hebben. FCUpdate.nl zet de belangrijkste spelers op een rijtje die nog geen nieuwe club hebben gevonden, maar wel de transfervrije status genieten. Een overzicht van de belangrijkste buitenkansjes in Nederland.

KEEPER: Mattijs Branderhorst (NEC)

Door de komst van Jasper Cillessen werd Branderhorst opeens tweede keuze in het doel van NEC. Maar de keren dat hij keepte, deed hij met verve. De bekerwedstrijd tegen Feyenoord springt het meest in het oog: met bijna dertig reddingen zorgde hij bijna voor de uitschakeling van de Rotterdammers. FC Utrecht zou hem willen oppikken in Nijmegen.

RECHTSBACK: Dirk Abels (Sparta Rotterdam)

Sparta Rotterdam was een van de verrassingen van de Eredivisie dit seizoen. De verdediger, die vandaag zijn 26ste verjaardag viert, is rechtsback, maar kan ook in het centrum van de verdediging uit de voeten. Na zijn eerdere avontuur bij PSV, is hij transfervrij op te pikken op Het Kasteel. Maurice Steijn zal hem niet direct meenemen naar Ajax, maar met bijna 150 duels voor Sparta in de benen, is hij meer dan interessant.

CENTRALE VERDEDIGER: Julio Pleguezuelo (FC Twente)

Het had er alle schijn van dat Julio Pleguezuelo zou vertrekken in Enschede, want alle contractonderhandelingen liepen de laatste maanden op niets uit. En dus is de 23-jarige Spaanse verdediger gratis op te pikken in de Grolsch Veste, maar bij FC Twente hebben de ze hoop nog niet opgegeven. Pleguezuelo zou toch weer een opening hebben gelaten voor een langer verblijf bij FC Twente. Of pikt een andere club hem op?

LINKSBACK: George Cox (Fortuna Sittard)

In het verleden was er vanuit Engeland serieuze belangstelling voor de verdediger: Queens Park Rangers had twee jaar geleden bijna 600.000 euro over voor de linkspoot. Mochten Nederlandse clubs hem willen overtuigen van een langer verblijf, moet het verhaal goed zijn. Het liefst keert hij terug naar Engeland, zei hij recent in De Limburger. "Ik ben in gesprek met enkele clubs uit de Championship."

RECHTERMIDDENVELDER: Florian Jozefzoon (RKC Waalwijk)

Je kunt dit seizoen een aardige club maken van de prestaties van Jozefzoon, die met vijf goals en drie assists een prima seizoen had bij RKC Waalwijk. Maar als je daarin zijn misser tegen FC Groningen óók zet, dan wordt het opeens een stuk moeilijker om een club te vinden. Aan de 32-jarige Jozefzoon kunnen meerdere clubs nog een prima versterking hebben, zeker omdat hij ook als invaller de juiste hoeveelheid werk wel verzet.

MIDDENVELDER: Matus Bero (Vitesse)

De aanvoerder van Vitesse kondigde zijn afscheid recent aan. In principe laat hij Arnhem achter zich, om er ooit weer terug te keren na zijn voetballoopbaan. Maar als de juiste aanbieding niet komt, sluit hij een nieuw verblijf in Arnhem toch nog niet helemaal uit. Los van de vele gele kaarten is Bero in vijf seizoenen Vitesse wel uitgegroeid tot een sterkhouder: welke stap past bij hem?

MIDDENVELDER: Florian Grillitsch (Ajax)

Het avontuur in de Johan Cruijff Arena blijft voor Florian Grillitsch beperkt tot één seizoen. In de Bundesliga wordt hij veelvuldig gelinkt aan een terugkeer. Met bijna veertig interlands voor Oostenrijk achter zijn naam, is hij een interessante optie voor een hoop clubs. Bij Ajax stond hij een tijdje in de basis toen Edson Alvarez achterin nodig was, maar na drie duels keerde hij alsnog terug op de bank, om daar niet meer vanaf te komen.

MIDDENVELDER: Sander van de Streek (FC Utrecht)

Het liefst wil Van der Streek na avonturen bij Vitesse, SC Cambuur en FC Utrecht nog over de landsgrenzen in het buitenland kijken. De middenvelder hoopt op een groter avontuur dan zijn ene jaartje in Estland. Daarom heeft hij gewacht met het verlengen van zijn contract, waardoor hij een transfervrije stap kan maken. "We blijven in gesprek, maar niet alleen met FC Utrecht. Alles ligt nog open, ik wacht nog even af", zei hij recentelijk bij RTV Utrecht.

LINKERMIDDENVELDER: Virgil Misidjan (FC Twente)

FC Twente wil het liefst verder met Virgil Misidjan, maar de buitenspeler heeft nogal exhorbitante salariseisen, zo liet technisch directeur Jan Streuer weten. "Het moet realistisch blijven voor de club en van de kant van de speler. Maar goed, als hij het ergens anders wel kan verdienen, is het niet raar dat hij het gaat doen." Voor dat geld krijg je wel een 29-jarige buitenspeler met een prima seizoen achter de rug.

SPITS: Ole Romeny (FC Emmen)

Met elf goals heeft hij zijn visitekaartje afgegeven en bovendien is nog altijd pas 22 jaar. Deze oud-speler van NEC en Willem II zal niet met FC Emmen mee naar de Eerste Divisie gaan, maar juist een stap omhoog maken in de Eredivisie. Naar verluidt is FC Utrecht dicht bij zijn komst, of slaat er nog een andere club snel toe?

SPITS: Bas Dost (FC Utrecht)

Zijn periode in de Domstad werd niet wat Dost had gehoopt. Mede door veel blessureleed kwam hij slechts tot 24 officiële duels, waarin hij nog wel negen doelpunten maakte. Door de opmars van zijn concurrent Anastasios Douvikas belandde de oud-international echter op de bank. FC Emmen had hoop op zijn komst, maar dat lijkt gezien de degradatie financieel onmogelijk.

Bank: Sondre Tronstad (Vitesse), Jetro Willems (FC Groningen), Jamie Jacobs (SC Cambuur), Peter Leeuwenburgh (FC Groningen), Keziah Veendorp (FC Emmen), Timo Zaal (sc Heerenveen), Erwin Mulder (Go Ahead Eagles)