'Dost op weg naar FC Emmen, Seuntjens in beeld bij FC Utrecht'

FC Utrecht staat niet voor het eerst in de afgelopen jaren voor vermoedelijk een drukke transferzomer. Zowel op het gebied van inkomende als ook uitgaande transfers staat er het nodige te gebeuren in de komende maanden.

Voetbal International komt met een grote update rondom de club en meldt dat de koopoptie in het huurcontract van middenvelder Can Bozdogan gelicht gaat worden. De 22-jarige controleur is sindskort een belangrijke basisklant en blijft dus in de Domstad. Verder valt de naam van Mats Seuntjens: hij is een 'serieuze' optie, al heeft ook FC Twente interesse. Ook Feyenoords Marouan Azarkan zou op de lijstjes staan in stadion Galgenwaard, maar in die deal lijken de Tukkers de betere papieren te hebben. Eerder werd Souffian El Karouani al wel transfervrij overgenomen van NEC.

Qua uitgaande transfers kan het weleens druk gaan worden. Sander van de Streek heeft een riante aanbieding gekregen om zijn aflopende contract te verlengen, maar voor hem lonkt een buitenlands avontuur. Bas Dost kan ook transfervrij gaan en neigt naar een verbintenis bij zijn oude club FC Emmen. Tasos Douvikas en Taylor Booth worden gevolgd door 'scouts uit binnen- en buitenland', waardoor er best wat spelers kunnen vertrekken.

Daarbij worden Vasilios Barkas, Modibo Sagnan, Amin Younes, Ramon Hendriks (die men wel graag wil houden) en Naoki Maede gehuurd: zij vertrekken normaliter in principe na dit seizoen. Op de gehuurde Anthony Descotte heeft men in elk geval een koopoptie, maar het is hoogst twijfelachtig of die wordt verlengd. Mimoun Mahi, Remco Balk en Djevencio van der Kust keren nog terug in de komende maanden, maar het is twijfelachtig hoeveel toekomst er voor hen is.

FC Utrecht wacht daarom wederom een renovatie, al hoeft het niet per se mee te werken aan transfers, omdat er de laatste jaren veel is verkocht. 'De transfers van Quinten Timber (Feyenoord), Maarten Paes (FC Dallas) én Adam Maher (Damac FC) vallen in dit boekjaar. De verkopen van Douvikas en Booth zouden de club vooral ruimte geven voor het seizoen daarna', schrijft Voetbal International.