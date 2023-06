Bas Dost noemt belangrijke voorwaarde voor terugkeer bij FC Emmen

Bas Dost ontkent dat hij dicht bij een overgang naar FC Emmen is. Wel geeft de 34-jarige spits van FC Emmen in gesprek met De Telegraaf toe dat een terugkeer naar de club uit Drenthe een optie is. Emmen lijkt echter een streep door de naam van Dost te moeten zetten als het zich niet handhaaft in de Eredivisie.

Dost beschikt bij Utrecht over een aflopend contract en wordt al geruime tijd gelinkt aan een terugkeer bij Emmen, de club waar hij zijn eerste stappen in het profvoetbal zette. "Ik hoor van alle kanten dat ik al getekend zou hebben en er wordt gezegd dat ik een huis aan het bouwen zou zijn in Emmen. Dat is allemaal de grootst mogelijke onzin. Het klopt dat er contacten zijn met FC Emmen en dat het voor mij een optie is voor komend seizoen, als ze in de Eredivisie blijven", laat de spits weten.

Artikel gaat verder onder video

De play-offwedstrijden van Emmen zullen in huize Dost goed in de gaten worden gehouden. "De Keuken Kampioen Divisie trekt me in eerste instantie niet, dus mijn interesse om terug te keren bij FC Emmen is in principe wel verbonden met het behoud van het Eredivisieschap. Ik ga die wedstrijden tussen FC Emmen en NAC zeker kijken. Het begint om kwart voor zeven en dat is goed ook, want een dag voor een wedstrijd lig ik om half tien in bed. Dus als de wedstrijd om negen uur zou beginnen, zou dat niet kunnen."

Ook een langer verblijf bij Utrecht behoort voor Dost tot de mogelijkheden. "Ik heb hier ook nog wel wat te bewijzen. Ik vind dat ik een speler ben die het verschil kan maken. Als je alles bij elkaar optelt, dan is dat dit seizoen te weinig gebeurd. Ik heb bij vlagen wel momenten gehad dat het goed ging en dat ik beslissend was. Maar ik vind dat ik voor iemand met mijn kwaliteiten meer had moeten laten zien. Daar baal er een beetje van. Alle blessures hadden er mee te maken. Alles wat er in de club is gebeurd ook. Dat kan een drijfveer zijn om te zeggen: ’Ik ben nog niet klaar, ik wil het hier afmaken. Ik wil volgend jaar laten zien wat ik kan."