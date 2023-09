Valentijn Driessen benoemt 'zwakke schakel' PSV na zware nederlaag in Londen

Peter Bosz heeft woensdag zijn eerste nederlaag als trainer van PSV moeten incasseren. Arsenal was in de eerste groepswedstrijd van de Champions League met liefst 4-0 te sterk voor de Eindhovenaren. Valentijn Driessen spreekt van een 'desastreus verlopen bezoekje' aan Londen en benoemt de PSV-speler die in zijn ogen de 'zwakke schakel' van het elftal vormt.

Ondanks de krachtverschillen besloot Bosz zijn elftal in het Emirates Stadium te laten doen waar het tot nu toe succes mee oogstte. En dus probeerde PSV ook bij de nummer twee van de Premier League van afgelopen seizoen hoog druk te zetten. De ruimtes die het daarmee onvermijdelijk weggaf werden echter gretig benut door The Gunners, die al bij rust een 3-0 voorsprong te pakken hadden.

Driessen vindt de keuze van Bosz om de bus niet te parkeren wél te rechtvaardigen: "Het is te makkelijk om het zware verlies toe te schrijven aan het offensieve speelplan van Bosz. Ongetwijfeld zal de trainer weer z’n ’kenmerkende’ naïviteit worden verweten", schrijft hij in zijn wedstrijdanalyse in De Telegraaf. "Dat stempel is er simpel op te plakken", vervolgt Driessen, "maar het dichttimmeren van de boel bij Arsenal zou evenmin enige garantie op succes geven."

Zwakke schakel

De zware nederlaag volgens Driessen vooral te wijten aan 'individuele fouten' aan Eindhovense zijde. "Je kan tegen een ploeg als Arsenal niet op 80% omschakelen zoals Ismael Saibari en Joey Veerman soms deden", oordeelt de chef voetbal, die wel vond dat Veerman aan de bal imponeerde. "Backs Jordan Teze en Sergiño Dest dienen druk op de bal te zetten en niet met open mond naar Bukayo Saka of Gabriel Jesus staan staren", vervolgt Driessen. Degene die hem het minst kon imponeren stond echter tussen de palen: "En van keeper Walter Benitez hoeft PSV het ook niet te hebben. Hij blijft een zwakke schakel", aldus Driessen.