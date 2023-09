Valentijn Driessen verwacht 'misschien vandaag nog' gigantisch nieuws bij Ajax

De dagen van Sven Mislintat bij Ajax zijn nagenoeg geteld, zo is de overtuiging van Valentijn Driessen. Het kan volgens de chef voetbal van De Telegraaf nooit lang duren voordat Ajax aankondigt dat Mislintat op non-actief wordt gesteld.

Het is volgens Driessen ook verstandig om afscheid te nemen van Mislintat, al moet hij niet de enige zijn die vertrekt. “De eerste stap moet zijn dat er schoon schip gemaakt wordt. Mislintat moet sowieso op non-actief zolang het onderzoek duurt en daarna moet je hem gewoon ontslaan vanwege de wanprestatie die hij heeft geleverd. Dat zien we iedere dag, iedere wedstrijd. Dan nog Jan van Halst, de rvc, Maurits Hendriks… Dit moet gaan leiden tot bijltjesdag. Het kan gewoon niet anders in deze situatie.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen verwacht het grote nieuws vanuit Amsterdam op zeer korte termijn. “Ik verwacht dat de kop van Sven Mislintat binnen enige dagen, of misschien zelfs vandaag zal rollen. Misschien wordt hij niet meteen ontslagen omdat ze het onderzoek willen afwachten, maar wel op non-actief gesteld. Als je trainers gaat bedreigen en spelers gaat ophitsen in de kleedkamer, hoor je gewoon geen directeur voetbalzaken van Ajax te zijn. Dan moet je gewoon opkrassen. Er is geen weg meer terug.”

Driessen was zondag aanwezig bij het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord en merkte veel animositeit richting Mislintat. “Als je de geluiden ook hoort op de tribune… Ik liep net de tribune en hoorde: ‘Zorg ervoor dat die Duitser oprot.’ Deze man kan waarschijnlijk niet eens meer veilig in de omgeving van het stadion rondlopen en zijn beleid uitvoeren. Het lijkt me een onhoudbare situatie. En hij zal niet het enige slachtoffer worden van de grote schoonmaak die gaat volgen.”