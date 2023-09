Van der Gijp denkt dat Ajax voor anderhalf miljoen dé oplossing heeft

René van der Gijp vindt dat Ajax een poging moet doen om de startdatum van Alex Kroes als nieuwe algemeen directeur naar voren te halen. In principe kan hij vanaf 15 maart beginnen, maar volgens Van der Gijp is Kroes de aangewezen man om orde te scheppen in de huidige chaos bij Ajax.

Dat Kroes nog niet meteen kan beginnen, heeft te maken met zijn concurrentiebeding bij zijn vorige club AZ. Van der Gijp denkt dat Ajax voor een oplossing kan zorgen door met wat geld over de brug te komen. “Je kan ook tegen AZ zeggen: hier heb je anderhalf miljoen en we laten die Kroes gelijk beginnen.”

Johan Derksen vraagt zich af of Kroes wel direct wil beginnen: “Ik denk dat Kroes het rustig van de buitenkant aanziet en even een plan bedenkt hoe hij het moet oplossen.” Volgens Wilfred Genee zou Kroes wel willen beginnen, maar is niet iedereen bij AZ het daarmee eens.

Derksen vindt het jammer om te zien hoe het bij Ajax gaat. “Ajax is altijd een club geweest die goede bestuursleden zelf voortbracht. Die hebben met hun hart Ajax geleid. Nu hebben ze allemaal buitenstaanders in de raad van commissarissen die salaris in hun zak steken; die Ajax-jongens deden dat nooit, die deden het voor de club.”