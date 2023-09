Waarom wordt Ajax - Feyenoord hervat met een scheidsrechtersbal in plaats van een aftrap?

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord wordt woensdagmiddag vanaf 14.00 uur afgemaakt. Er wordt niet met een aftrap gestart, maar met een scheidsrechtersbal. Waarom is dat zo?

Ajax - Feyenoord hervat met scheidsrechtersbal

Toen arbiter Serdar Gözübüyük het duel staakte, na 54 minuten en 55 seconden officiële speeltijd, was Feyenoord in balbezit op de helft van Ajax. Mats Wieffer had de bal in bezit op zo'n twaalf meter van de middenlijn. Rond die positie zal Feyenoord een scheidsrechtersbal krijgen.

De klok begint te lopen op 54 minuten en 55 seconden. Er zijn dus nog 35 minuten en 5 seconden aan officiële speeltijd. Daar zal nog blessuretijd bij komen. De hervatting van de wedstrijd vindt plaats zonder publiek in de Johan Cruijff ArenA.

Opstellingen

Artikel gaat verder onder video

De ploegen moeten aantreden met dezelfde 22 spelers die op het veld stonden toen de wedstrijd definitief werd gestaakt. Maurice Steijn mag Anton Gaaei en Borna Sosa niet meer gebruiken, omdat hij ze al had gewisseld. Hij heeft dus nog drie wissels over. Collega-trainer Arne Slot van Feyenoord heeft nog vijf wissels tot zijn beschikking.

Mochten er spelers geblesseerd raken voor de hervatting, dan mogen die worden vervangen. Een sportarts van de KNVB moet echter wel controleren of iemand ook echt geblesseerd is, want blessures simuleren om wissels uit tactische overwegingen door te voeren is niet toegestaan.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Salah-Eddine; Van den Boomen, Taylor, Vos; Berghuis, Brobbey, Forbs

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixão