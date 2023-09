Wilfred Genee gaat stuk om pijnlijke blunder van collega-presentator Humberto Tan

Wilfred Genee heeft donderdagavond volop lol gehad om een blunder bij collega Humberto Tan. Het ging pijnlijk mis met de presentator en zanger Rolf Sanchez, die in de talkshow vertelde over zijn manager Ruud, die in het ziekenhuis lag. Tan trok de conclusie dat die dus niet meer zou leven, maar hij bleek vervolgens gewoon in de uitzending te zitten.

Genee blikte in Vandaag Inside terug op het uiterst pijnlijke fragment elders op tv. “Je komt al met een heel kwetsbaar verhaal aanzetten en dan overkomt je dit”, begint Genee zijn verhaal. “Je vader zit erbij, je manager zit erbij, waar het liedje over ging. Mensen verliezen. Dat het niet zeker was dat Ruud, zijn manager het zou redden, toen hij de kamer in het ziekenhuis verliet. Dat speelde mee in het nummer.”

Maar Tan maakte een pijnlijke redeneerfout, zag Genee. “Humberto maakte uit het verhaal op, dat Ruud overleden was. Maar hij vroeg niet meer hoe het met hem afgelopen was.” Tan kondigde het nummer van Sanchez vervolgens aan met de mededeling dat hij overleden was, maar de manager bleek op de eerste rij te zitten in de desbetreffende uitzending. “Oh, jij was het. Goed dat je nog leeft”, citeerde Genee collega Tan, om vervolgens keihard in lachen uit te barsten.

“Hahaha. Het zou je toch overkomen. Een meevaller, dat je nog leeft”, vervolgde de lachende Genee, die bijval kreeg van een eveneens hardop lachende René van der Gijp. “Ruud z’n vrouw is zich de pleuris geschrokken. Die dacht dat hij daar was doodgegaan”, aldus Gijp. Naast deze heel pijnlijke situatie ging het ook met het zingen van Sanchez nog mis: er werd niet goed aan de knoppen gedraaid. “Het ging al niet echt lekker en hij zat in een enorm wak.”