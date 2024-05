Laatste promovendus Premier League bekend: injectie van minstens 163 miljoen euro

Na een afwezigheid van één seizoen keert Southampton weer terug in de Premier League. In de finale van de play-offs won de nummer vier van het reguliere Championship-seizoen zondag met 0-1 van Leeds United, dat als derde was geëindigd.

Leeds trad op Wembley aan met Crysencio Summerville en Joël Piroe, maar de Nederlandse aanvallers kwamen er amper aan te pas in de eerste helft. In de uitbraak was Southampton gevaarlijker en na 23 minuten openden the Saints ook de score. Adam Armstrong werd weggestuurd door William Smallbone, dook op voor keeper Illan Meslier en schoof de bal in de linkerhoek.

Kort na de pauze ontstond de eerste grote kans voor Leeds: een inzet van Joe Rodon werd ternauwernood geblokt, waarna Summerville rakelings naast schoot in de rebound. Zeven minuten voor tijd vloog een verwoestende uithaal van Daniel James tegen de onderkant van de lat; Southampton ontsnapte en trok de zege over de streep.

De penningmeester van Southampton juicht uitbundig mee, want de promotie is van grote financiële waarde. Experts van Deloitte schatten de inkomsten uit Premier League-voetbal op 140 miljoen pond (163 miljoen euro), een bedrag dat kan oplopen tot meer dan 300 miljoen pond (350 miljoen euro) indien de club het eerste seizoen na de promotie overleeft.