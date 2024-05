Supporter verovert hart van Kenneth Perez: 'Maak haar onze nieuwe premier'

Er staat zondagavond veel op het spel in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles, maar een supporter van de bezoekers zou niet te zwaar tillen aan een eventuele nederlaag. Vlak voor de aftrap sprak ESPN met een supporter, die het hart van wist te veroveren.

Utrecht en Go Ahead strijden vanaf 18.00 uur om een plek in de tweede voorronde van de Conference League. “Het is wel bijzonder. In 2015 hebben we ook Europees voetbal meegemaakt”, memoreert de vrouw aan het jaar waarin Go Ahead Eagles op basis van het Fair Play-klassement Europa in ging. “Als het vandaag maar gezellig en sportief is. Ik hoop dat we ons vermaken en dat het goed afloopt. Zo niet, jammer dan.”

Perez geniet van de woorden van de Go Ahead-supporter en vindt dat andere fans een voorbeeld aan haar kunnen nemen. “Zo lossen we de supportersproblemen op, met de instelling van deze vrouw. Het is niet echt topsportwaardig, maar wel supporterswaardig. Het verbaast me vaak dat er zoveel boosheid is als er een keer verloren wordt. Als supporter weet je toch dat je kunt winnen, verliezen en gelijkspelen? Deze vrouw: minister-president maken.”

