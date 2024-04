Kenneth Perez: 'Als hij een transfer maakt naar Feyenoord, mag zijn makelaar ESPN betalen'

Als Anis Hadj Moussa een transfer maakt, kan zijn zaakwaarnemer een vergoeding overmaken aan ESPN. Dat zegt althans met een knipoog bij Dit was het Weekend. De buitenspeler van Vitesse werd de afgelopen weken geregeld bewierookt bij ESPN.

“De makelaar van Moussa kan wat overmaken aan ESPN als de transfer naar Feyenoord doorgaat”, lacht Perez. “Dit is ongeveer de speler die de meeste piero’s (video’s van wedstrijdbeelden die geanalyseerd worden, red.) heeft gekregen en de meest positieve geluiden. Namens alle mensen bij ESPN: graag gedaan, makelaar.”

Het viel Kees Kwakman ook op dat Hadj Moussa veel aandacht heeft gekregen. “Voor de wedstrijd van zaterdag (tegen AZ) vroeg onze eindredacteur of we Moussa weer moesten belichten. ‘Nee, dat gaan we niet weer doen’, zei ik. Maar toen kwam in het nieuws dat hij naar Feyenoord gaat. Nou hup, weer beelden van Moussa.”

Hadj Moussa kwam er tegen AZ (2-0 nederlaag) niet echt aan te pas, maar: “Je ziet dat het een goede speler is”, vindt Kwakman. Perez is het daarmee eens. “Het is geen pingelaar, hij is meer dan dat.”

