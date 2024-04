'Miljoenenbod lekt uit: dit bedrag wil Feyenoord betalen voor Anis Hadj Moussa'

Feyenoord heeft bij het Belgische Patro Eisden een bod van 3,5 miljoen euro uitgebracht op Anis Hadj Moussa, zo weet Foot Mercato zondag te melden. Eerder deze week werd al duidelijk dat de club dicht bij de komst is van de aanvaller, maar nu is dus ook een mogelijke transfersom bekend.

Journalist Santi Aouana schrijft dat Feyenoord een 'formeel bod van 3,5 miljoen euro, inclusief bonussen' heeft uitgebracht op de buitenspeler die momenteel aan Vitesse wordt verhuurd. Het is niet bekend wat de vaste transfersom is en welk deel uit bonussen bestaat. Wel schrijft Aouna dat de onderhandelingen tussen Feyenoord en Vitesse gaande zijn.

Feyenoord zou de buitenspeler en zijn familie al hebben ontvangen in Rotterdam om hen kennis te laten maken met de club en de plannen. Het is niet bekend voor hoeveel seizoenen Hadj Moussa kan tekenen in De Kuip.

"Bij Feyenoord vinden ze Hadj Moussa een hele interessante speler die zich wel moet doorontwikkelen in De Kuip zoals veel anderen eerder deden onder het bewind van Arne Slot in Rotterdam", zei journalist Valentijn Driessen eerder deze week.

Dit seizoen koos Slot zelfs weleens voor rechtsback Bart Nieuwkoop in de voorhoede, omdat Calvin Stengs meer een '10' is en Newcastle United-huurling Yankuba Minteh goede en slechte optredens afwisselt. De Gambiaan lijkt overigens bezig aan zijn laatste maanden in Rotterdamse dienst: Minteh keert in de zomer 'normaliter' terug naar zijn Engelse werkgever, schreef Driessen.

