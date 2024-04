Arne Slot houdt zijn hart vast: 'Ik kan alleen maar hopen, dit is bij jullie misschien minder bekend'

Arne Slot houdt zijn hart vast voor de blessure die Feyenoord-verdediger heeft opgelopen in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De coach van Feyenoord weet dat Hartman een verleden heeft met een kruisbandblessure, waardoor het slechts denkbare scenario toch door het hoofd van de oefenmeester van de Rotterdammers spookt.

Na afloop van de wedstrijd wordt Slot door ESPN-verslaggever Hans Kraay junior de vraag gesteld hoe het met Hartman is, waar Slot nog niet te veel over kan zeggen: "Het is afwachten. Bij Calvin Stengs hield ik mijn hart vast, dat is eerlijk gezegd nu niet anders", doelt Slot op de knieblessure die Stengs onlangs opliep in de bekerwedstrijd tegen FC Groningen: "De vorige keer viel het met Stengs reuze mee, dus ik kan alleen maar hopen dat het nu ook zo is. Het is, misschien wat minder bij jullie minder bekend, ook een speler met een verleden met een kruisbandblessure", zegt Slot over Hartman.

Het zorgt er dan ook voor dat de trainer van Feyenoord vreest voor een erg scenario: "Toen hij in de O21 heeft hij heel lang niet bij ons kunnen aansluiten omdat hij van zo'n zware blessure terugkwam. Nu nog wat te voorbarig, maar laten we ook hier weer het beste van hopen", besluit de trainer van de Rotterdammers, die erg te spreken was over het voetbal wat Feyenoord speelde tegen FC Utrecht.