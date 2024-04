Perez ziet één speler als de belichaming van Ajax: 'Hij doet geniale dingen en maakt krankzinnige fouten'

is de belichaming van het seizoen van Ajax, vindt . De middenvelder speelde zondag tegen PEC Zwolle met twee prachtige passes een hoofdrol bij de 0-1 en 1-3, maar was niet foutloos.

Tahirovic stuurde Kristian Hlynsson weg voorafgaand aan de 0-1; bij de 1-3 kwam zijn lange bal aan bij Anton Gaaei, die een doelpunt van Chuba Akpom voorbereidde. “Tahirovic krijgt veel kritiek, maar zijn passes bij de 0-1 en de 1-3 zijn gewoon van heel hoog niveau. Het is een gekke speler. Niet echt een goede speler, maar met veel ruimte kan hij wel een pass versturen. Hij heeft geen snelheid op het middenveld.”

“Dit is toch een wereldpass?”, zegt Perez over de lange bal op Gaaei voorafgaand aan de 1-3. “Ook goed aangenomen door Gaaei, die een beetje aan het terugkrabbelen is. Tahirovic is misschien de standaard van dit Ajax. Het is niet heel goed, hij heeft wel iets…”, aldus Perez, die wordt onderbroken door Kees Kwakman. “Hij is ook heel onbetrouwbaar. Hij is een verdedigende middenvelder, maar laat alleen maar mensen uit zijn rug lopen.”

“En dat is óók Ajax”, antwoordt Perez. “Hij is de personificatie van Ajax, vind ik. Hij laat dit soort goede dingen zien en dat zijn dingen die meerdere spelers kunnen, anders zit je niet bij Ajax. Maar hij doet ook de meest domme dingen.” Als voorbeeld noemt Perez de sliding waarmee Tahirovic de 1-2 van Filip Krastev probeerde te voorkomen toen Krastev dreigde met links te schieten; hij scoorde uiteindelijk met rechts. “Let op deze sliding. Die jongen (Krastev, red.) is rechtsbenig. Krankzinnig! Het mooiste is dat er geen één speler is die boos wordt.”

