Yolanthe Cabau zat in een diep dal na haar scheiding met Wesley Sneijder in 2019. In een interview met Beau Monde vertelt Cabau dat het zo'n tweeënhalf jaar duurde om erbovenop te komen.

"Ik was mezelf compleet kwijt. Je hoopt natuurlijk samen met iemand oud te worden en als die realiteit ineens anders wordt, is dat flink schakelen", vertelt Cabau, die inmiddels in Los Angeles woont. Daar vindt ze meer rust. "In LA konden we in alle rust door het park wandelen en spelen zonder dat iedereen de hele tijd naar mijn privésituatie vroeg."

Cabau heeft er alles aan gedaan haar scheiding te verwerken, zo vertelt ze. "Van yoga en EMDR-therapie (therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, red.) tot praten met een psycholoog. Ik voelde me heel erg alleen en op een bepaalde manier in de steek gelaten."

De pijn bleek dieper te zitten. "Tijdens de therapie besefte ik ook dat ik me als klein meisje door mijn vader zo in de steek gelaten voelde toen wij als gezin voor hem moesten vluchten. Al het verdriet van vroegere trauma's kwam toen ook naar boven, dus ik ben op zoek gegaan naar waar mijn obstakels zitten. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe kom ik van deze pijn af? Ik was zo ontzettend eenzaam", blikt de actrice terug.

Xess Xava

Cabau woont samen met haar zevenjarige zoontje Xess Xava in LA. Vader Sneijder blijft een belangrijke rol spelen in hun leven. Zo regelde hij onlangs een ontmoeting tussen Lionel Messi en Xess. "Toen ik hoorde dat Messi hier in Los Angeles kwam voetballen, heb ik 'Wes' gevraagd te kijken of hij wat kon regelen", vertelt Cabau in een interview met Shownieuws. "Messi nodigde ons uit in zijn hotel zodat Xess hem persoonlijk kon ontmoeten. Xess kon het niet geloven. Het was de beste dag uit zijn leven, zei die. Zo lief", zegt de trotse moeder.

Prachtige beelden tijdens Veronica Offside: Xess Xava ontmoet Lionel Messi: