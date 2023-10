Aad de Mos zwemt tegen de stroom in met voorspelling van PSV - Ajax

Aad de Mos denkt dat PSV het komende zondag lastiger krijgt tegen Ajax dan menigeen denkt. De oud-trainer voorspelt in een video-item van het Eindhovens Dagblad dat de ploeg van Peter Bosz de kraker met 2-1 wint.

Waar PSV in topvorm verkeert, bevindt Ajax zich in een diepe crisis. De Eindhovense club is dan ook de torenhoge favoriet om de wedstrijd van zondag te winnen. "Ik wil wat dat betreft op de rem trappen", begint De Mos. "Ik hoor om mij heen en lees op social media dat het wel 5-0 of 10-0 wordt. Dat de wedstrijd niet eens hoeft te worden gespeeld. Dat is levensgevaarlijk, zeker tegen een getergd Ajax."

Artikel gaat verder onder video

Ajax heeft volgens De Mos niets te verliezen in het Philips Stadion. "Dus PSV moet op zijn hoede zijn en niet in de val trappen. De ommekeer zou hier plaats kunnen vinden. Ik hoop het niet voor PSV, maar een gewaarschuwd mens telt altijd voor twee", aldus de 76-jarige De Mos, die zich realiseert dat Ajax hopeloos uit vorm is. "Maar voetbal is zo veranderlijk, je kunt de ene week niet met de andere vergelijken."

Ajax treft voordat het op bezoek komt bij PSV eerst nog Brighton & Hove Albion in de Europa League. "Misschien kan daar nog iets ontstaan wat ze kunnen meenemen naar Eindhoven. Tegen Brighton zijn ze natuurlijk ook niet favoriet. Er zijn gekkere dingen gebeurd in de voetballerij. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax een nederlaag gaat lijden van 5-0, 6-0 of 7-0. PSV moet op basis van het spel, de vorm en de ranglijst ene overwinning kunnen halen, maar moet niet denken dat het een makkie gaat worden."