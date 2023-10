Afellay: 'Hij is een ruwe diamant die nog het nodige te leren heeft'

Ibrahim Afellay ziet veel potentie bij , maar de aanvaller van Feyenoord moet bepaalde aspecten van zijn spel nog wel verbeteren. In de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-2 zege) van zondagmiddag maakte Minteh in de afrondende fase vaak dubieuze keuzes.

In de zestiende minuut kwam Minteh na een counter oog in oog te staan met doelman Jasper Schendelaar, maar produceerde hij slechts een zwak schot. Igor Paixão stond er beter voor en liet met handgebaren blijken ontevreden te zijn over de keuze van Minteh om te schieten. Na een halfuur kapte Minteh aan de achterlijn knap Anselmo García MacNulty uit, maar zijn daaropvolgende doelpoging, een stift, liet te wensen over. “Hier moet hij de bal gewoon terugleggen op Timber. Ik weet niet wat hij hier wilde doen”, vindt Afellay. Ook in de slotfase van de eerste helft ontbrak het Minteh in een kansrijke positie aan het overzicht.

Artikel gaat verder onder video

Bij Studio Voetbal wordt Minteh door Afellay bestempeld als ‘een beetje een ruwe diamant die nog wel het nodige te leren heeft.’ “Hij miste vandaag het overzicht. Je zag z’n teamgenoten gebaren: wat wil je nu eigenlijk met die bal? Je moet wel weten wat er zich in je omgeving afspeelt. Dat is een punt voor hem om zich op te ontwikkelen, maar laten we niet vergeten dat hij iets meer dan een jaar geleden nog in Gambia speelde. Het is dus heel knap dat hij zich nu al laat gelden op dit niveau. Hij kan alleen maar beter worden.”

Pierre van Hooijdonk benadrukt dat de snelheid van Minteh een grote kwaliteit is. “Maar dan is het hopen dat hij de juiste keuze maakt. Hij is nog echt wel jong, maar ik kijk altijd naar iemands traptechniek. Dat is voor mij bepalend of iemand scorend vermogen gaat hebben of niet. Hij liep een keer alleen op de keeper af – Paixão was aan zijn linkerkant, maar hij ging voor eigen succes – en schiet dan met zowel links als rechts. Hij raakt de bal met allebei zijn benen, dat was zo raar”, doelt Van Hooijdonk op de kans in de zestiende minuut.