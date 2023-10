Ajax-fans stomverbaasd: KNVB schorst Silvano Vos voor wedstrijd tegen FC Utrecht

ontbreekt bij de competitiehervatting van Ajax over twee weken, uit tegen FC Utrecht. De achttienjarige middenvelder is dan geschorst, meldt de KNVB maandag. Dat Ajax het op 22 oktober in Stadion De Galgenwaard moet stellen zonder Vos, leidt online tot verwarring.

Vos speelde dit seizoen in de Eredivisie slechts drie wedstrijden voor Ajax. Hij ontving afgelopen weekend tegen AZ (1-2 verlies) pas zijn tweede gele kaart dit seizoen in de Eredivisie. De talentvolle middenvelder werd deze voetbaljaargang in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax echter ook al tweemaal op de bon geslingerd én pakte daarnaast vorig jaar geel in de voorlaatste speelronde van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen. Dat maakt een totaal van vijf kaarten, waardoor Vos één wedstrijd moet brommen.

Het voorgaande volgt uit artikel 29 onder H van het Reglement betaald voetbal. Dit artikel bepaalt namelijk dat gele kaarten genoteerd in de laatste twee competitiewedstrijden van een seizoen die in dat specifieke seizoen niet tot een schorsing hebben geleid, mee worden genomen naar het daaropvolgende seizoen.

Silvano vos heeft 2 gele kaarten eredivisie, gele kaarten kkd tellen toch niet met de eredivisie?

Alleen direct rood — ... .... (@Ajacied1988) October 9, 2023

Ik tel er ook maar 4 via Transfermarkt. Tegen MVV, Emmen, Feyenoord en AZ. Waar is de 5e? — Mitch (@poklaneNL) October 9, 2023