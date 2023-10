Ajax liet niets meer van zich horen bij AZ over Alex Kroes, maar eerder starten niet uitgesloten

Ajax heeft het aan zichzelf te wijten dat Alex Kroes pas vanaf volgend kalenderjaar aan de slag mag in Amsterdam als algemeen directeur. Door zijn verbintenis bij AZ kan hij niet al direct aan de slag in de Johan Cruijff Arena, maar pas op 15 maart 2024, maar volgens Robert Eenhoorn had dat wél degelijk gekund als Ajax had meegewerkt.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax en AZ zaten kort na de mededeling van Alex Kroes, die bekend maakte naar Ajax te gaan, met elkaar om tafel. “Wij hebben aangegeven hoe wij dat zagen. Dat ging niet om geld, maar om iets anders”, hield algemeen directeur Robert Eenhoorn zich bij Goedemorgen Eredivisie nog enigszins op de vlakte.

“Dat was een hele goede richting. Ajax heeft gevraagd om dat op papier te zetten. Dat wij hebben wij netjes gedaan, maar daar hebben we nooit meer een reactie op gehad”, aldus Eenhoorn. AZ ging in gesprek met Kroes en maakte van een jaar concurrentiebeding al 'slechts' 6,5 maand. “En vijftigduizend euro voor het goede doel.”

Eenhoorn ontkende ook alle opties over dat AZ zou hebben geprobeerd om een deal te sluiten, waarbij Ajax niet langer mensen uit Alkmaar zou moeten halen. Dat klopt niet, benadrukt Eenhoorn. Er is nog wel een optie dat Kroes eerder naar Ajax mag komen, maar dan moeten ze zich melden. Daarbij gaat het niet om geld, maar wel om andere dingen tussen Ajax en AZ. “Als er iets duidelijk is geworden, dat we wel nakomen wat we zeggen bij AZ.”

Het herenakkoord tussen spelers, waarbij jeugdspelers niet bij elkaar worden weggehaald, moet dan bijvoorbeeld beter worden nageleefd. Hoewel Eenhoorn dat niet direct bevestigde, lijkt dat wel een van de gespreksonderwerpen die tussen Ajax en AZ gevoerd moeten worden om Kroes vrij te spelen.

👔💼 Het is niet uitgesloten dat Alex Kroes toch eerder als algemeen directeur naar Amsterdam komt:



"Dan moet Ajax aan tafel komen." — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2023