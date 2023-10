Ajax zelfs in supermarkt compleet voor schut gezet: 'Pijnlijk, maar wel leuk'

De crisissituatie waarin Ajax zich momenteel bevindt zorgt voor het nodige leedvermaak in Nederland. De Amsterdammers zakken bijna wekelijks compleet door het ijs, en dat heeft ondertussen geresulteerd in een ontslag van trainer Maurice Steijn en een zeventiende plaats in de Eredivisie. Die zeventiende plaats zou aan het einde van het seizoen degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie betekenen. In een supermarktketen heeft men hier de grootste lol mee.

Op een afbeelding die rondgaat op sociale media is te zien hoe schoonmaakmiddelen van het merk Ajax onder de Chocomel-verpakkingen staan. Ludiek is dat het woord ‘degradatiestreep’ wordt gevormd door Chocomel-verpakkingen. Het is onduidelijk of de betreffende supermarkt deze grap zelf heeft uitgehaald of dat iemand anders deze letters zo heeft gepositioneerd. Mensen op X kunnen in ieder geval lachen om deze actie.